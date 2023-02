Il lâche l’OM et doit repartir de zéro

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Non utilisé par Igor Tudor à l’OM, Bamba Dieng a fait ses valises et est parti s’engager avec le FC Lorient. Chez les Merlus, l’international sénégalais va retrouver du temps de jeu. Malgré tout, Régis Le Bris, son nouvel entraîneur, reconnaît qu’il aura besoin de récupérer un état de forme correct puisqu’il n’a pas beaucoup joué cette saison.

Cet hiver, l’OM a fait le ménage. En manque de temps de jeu, Bamba Dieng n’entrait pas dans les plans d’Igor Tudor. L’international sénégalais devait partir l’été dernier mais son transfert à Nice a capoté après l’échec de sa visite médicale. Dieng attendra finalement le mercato hivernal pour filer du côté du FC Lorient.

«Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille»

« Après le transfert raté à Nice, je suis rentré travailler à Marseille et me voici à Lorient. Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille. On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat. Je suis resté concentré pour aider l'équipe et retrouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu et c'est pour ça que je suis venu ici. C'est le foot, il y a des moments difficiles », expliquait l’ancien attaquant de l’OM après son transfert chez les Merlus .

Dieng doit se remettre en condition