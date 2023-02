«Incroyable», il arrive à l’OM et brise une terrible malédiction

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM cet hiver, Ruslan Malinovskyi a joué son premier Classique et il devrait s’en souvenir. Auteur du second but, l’international ukrainien n’a pas caché sa joie après le succès de prestige du club olympien face au PSG, onze ans après la dernière victoire dans ce choc au Stade Vélodrome.

L’OM l’aura attendu ce succès au Vélodrome contre le PSG ! 11 ans que les Olympiens n’avaient pas battu Paris à domicile, une malédiction qui vient d’être entérinée. L’OM a fait tomber le PSG (2-1) en huitième de finale de Coupe de France, un succès de prestige qui fait de Marseille le favori pour le titre. Auteur du but de la victoire, Ruslan Malinovskyi, recruté cet hiver par l’OM, était aux anges après le succès marseillais.

«C’est spécial»

« C’était un match incroyable et une ambiance incroyable également. C’est spécial, on sait que c’est le classico en France. Nous étions très motivés pour ce match, nous voulions donner le maximum et je pense que nous méritons la victoire. L’ambiance, le public, c’était fabuleux. Les supporters nous ont poussés et cette victoire est pour eux. Cela fait longtemps qu’ils attendaient un succès contre cet adversaire à domicile », explique l’international ukrainien, sur le site officiel de l’OM, conscient de l’importance de cette rencontre pour les supporters marseillais.

Intégration réussie pour Malinovskyi