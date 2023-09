Il débarque à l’OM, les raisons sont dévoilées

Hugo Chirossel

Une semaine après le départ de Marcelino, l’OM tient son nouvel entraîneur en la personne de Gennaro Gattuso. Si ce choix a pu surprendre, Pablo Longoria a estimé que le technicien italien avait le profil parfait pour reprendre l’équipe. L’ancien entraîneur de l’AC Milan et de Naples quant à lui voulait absolument entraîner en France.

Attendu depuis la semaine dernière et l'officialisation du départ de Marcelino, l’OM a trouvé son prochain entraîneur. Gennaro Gattuso est arrivé ce mercredi à Marseille et va succéder à l’Espagnol. Passé par la Suisse, la Grèce, l’Italie et l’Espagne, le technicien italien voulait découvrir un nouveau championnat.

Gattuso avait fait de la Ligue 1 sa priorité

En effet, d’après les informations de Foot Mercato , Gennaro Gattuso avait fait de la Ligue 1 l’une de ses destinations privilégiées. Annoncé proche de l’OL pour succéder à Laurent Blanc, qui a finalement nommé son compatriote Fabio Grosso, il n’a pas hésité au moment de reprendre l’OM. D’autant plus que Gennaro Gattuso connaissait déjà Pablo Longoria, ainsi que Javier Ribalta, eux qui ont travaillé en Italie, où ils conservent une belle cote.

Pour Longoria, Gattuso coche toutes les cases