Il balance tout sur ce transfert de l'ASSE

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Sunderland, Pierre Ekwah s'est envolé vers Saint-Etienne pour s'engager en faveur de l'ASSE. En effet, le milieu de terrain de 22 ans a été prêté avec option d'achat aux Verts lors du dernier mercato estival. Interrogé sur le départ de Pierre Ekwah, Kristjaan Speakman a expliqué pourquoi il avait laissé son joueur partir.

Lors du dernier mercato estival, l'ASSE a officialisé la signature de Pierre Ekwah. En effet, les Verts ont bouclé le prêt avec option d'achat du milieu de terrain de Sunderland.

«C'était une offre de prêt importante»

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Sunderland, Pierre Ekwah va rester à l'ASSE à l'issue de la saison, et ce, si les Verts lèvent sa clause avoisinant les 7M€. Par conséquent, le crack de 22 ans pourrait ne pas reporter les couleurs des Black Cats la saison prochaine. Lors d'un entretien accordé à The Northern Echo, Kristjaan Speakman a lâché toutes ses vérités sur le départ de Pierre Ekwah. « Plusieurs opportunités se sont présentées, dont celle de Saint-Étienne. Je pense que c'était une offre de prêt importante, qui va lui donner l'occasion de jouer dans un environnement différent, dans un championnat différent, et qui va permettre de le faire jouer régulièrement, ce qu'il n'aurait peut-être pas fait lors de la première partie de la saison avec nous. Avec sa blessure (cet été, au cours de la préparation, ndlr), il s'est retrouvé un peu plus bas dans la hiérarchie des milieux de terrain », a confié le directeur sportif de Sunderland, avant d'en rajouter une couche.

«Il s'agissait simplement de composer le bon groupe»

« Pour nous, c'était une bonne occasion de libérer un autre espace au milieu de terrain, ce qui nous a permis d'intégrer un autre type de joueur avec Salis (Abdul Samed) et Milan (Aleksic). Il s'agissait simplement de composer ce que nous estimons être le bon groupe pour la saison à venir », a conclu Kristjaan Speakman.