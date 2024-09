Mercato : L’ASSE prépare un transfert en urgence ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup dur pour l'ASSE. Yvann Maçon s'est, sérieusement, blessé au ménisque avant la trêve internationale. Le joueur va devoir passer par la case opération et s'absenter pour une durée de deux mois. Une situation qui pourrait pousser le club stéphanois à recruter un joker en urgence durant ce mois de septembre.

En difficulté en championnat, avec trois matches sans victoire, l’ASSE a appris une bien mauvaise nouvelle ce mardi, à quelques jours d’un duel déjà décisif face au LOSC. Titularisé lors des dernières rencontres de Ligue 1, Yvann Maçon s‘est, sérieusement, blessé au ménisque et devrait manquer plusieurs semaines de compétition.

L'ASSE attend un renfort en urgence ?

Selon les informations de L’Equipe, Maçon va devoir se faire opérer, ce qui pourrait contraindre l’ASSE à recruter un joker comme le permet le règlement. Un latéral gauche, capable d’enchaîner très rapidement, pourrait être recherché sur le marché.

L'ASSE enchaîne les mauvaises nouvelles

Pour l’ASSE, c’est un nouveau coup dur. Car en plus des rechutes musculaires de sa recrue Augustine Boakye et d’Ibrahima Wadji, la formation française va devoir, aussi, se passer des services de Thomas Monconduit. Une absence moins préjudiciable puisqu’Olivier Dall’Oglio ne compte pas sur lui. Le milieu de terrain de 33 ans souffre d'un tendon abîmé en haut d'une cuisse et sa durée d’indisponibilité est estimée entre trois et quatre mois.