Greenwood : Les coulisses de son transfert à l'OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en provenance de Manchester United dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€, Mason Greenwood a été une des recrues phares de l’OM lors du dernier mercato estival. Le recrutement de l’ailier âgé de 22 ans était une volonté de Roberto De Zerbi, mais Paulo Fonseca, un temps convoité par le club marseillais, avait lui aussi évoqué cette piste.

Poussé vers la sortie par Manchester United et après avoir été prêté à Getafe la saison dernière, Mason Greenwood est arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival. Recruté contre un montant estimé à 30M€ bonus compris, l’ailier âgé de 22 ans s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec Marseille. Comme indiqué par L'Équipe, Pablo Longoria voulait satisfaire son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi et a apprécié lorsque ce dernier a évoqué la piste Mason Greenwood.

Fonseca voulait Greenwood à l’OM

Mais l’OM avait déjà commencé à s'intéresser à l’Anglais avant l’arrivée de Roberto De Zerbi. D’après les informations de L’Équipe, le dossier Mason Greenwood avait fait l’objet de discussions avec Paulo Fonseca. En fin de contrat avec le LOSC, le technicien portugais avait été convoité par l’OM afin de succéder à Jean-Louis Gasset, lui qui a finalement donné sa préférence à l’AC Milan. Une piste qui a donc été réactivée après la nomination de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur.

Longoria prédit un grand avenir à Greenwood

Avant de boucler son transfert, Pablo Longoria a pris le temps de se renseigner à son sujet auprès de ses contacts au sein de Getafe. Le président de l’OM lui prédit d’ailleurs un grand avenir et estime qu’il rejoindra un grand club européen après son passage à Marseille. En attendant, Mason Greenwood réussit ses débuts sous le maillot olympien, lui qui a déjà trouvé le chemin des filets à 5 reprises, avec ses deux doublés contre Brest (1-5) et Toulouse (1-3), et son but face à Reims (2-2).