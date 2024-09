Une star au FC Nantes ? Kombouaré en rigole !

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs jours, une rumeur persistante agite les coulisses du FC Nantes : un fonds d'investissement britannique, dirigé par le père de Trent Alexander-Arnold, envisagerait de prendre le contrôle du club. Invité à réagir, Antoine Kombouaré, fidèle à son style, a répondu avec une pointe d’ironie en invitant la star de Liverpool à endosser la double casquette dirigeant-joueur.

Un vent de rumeur souffle sur la Beaujoire, et l'actualité pourrait bien bouleverser l'avenir du FC Nantes. Selon des informations révélées par L’Équipe, le défenseur star de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, envisagerait sérieusement de racheter le club nantais. Le joueur anglais, via un fonds d'investissement piloté par son père Michael, aurait déjà entamé des démarches concrètes pour prendre les commandes des Canaris. D’après les mêmes sources, Waldemar Kita, propriétaire du FC Nantes, aurait rencontré le clan Alexander-Arnold à Genève à la mi-septembre. Lors de cette réunion, une proposition orale de 100M€ aurait été mise sur la table. De quoi ouvrir la voie à des négociations sérieuses. Interrogé sur cette potentielle vente, Antoine Kombouaré, entraîneur des Jaune et Vert, n’a pas fermé la porte à cette idée, ajoutant même une petite touche d'ironie un proposant un rôle assez surprenant à l'Anglais.

«Trent Alexander-Arnold, s’il veut être président et jouer»

« Il y a plein de personnes qui veulent du FC Nantes, après est-ce que le propriétaire veut vendre, ça je ne sais pas. Pour l’instant, il n’y a que Kylian Mbappé qui a fait ça. Les joueurs font ce qu’ils veulent avec leur argent », a tout d'abord confié Kombouaré, avant d'évoquer Alexander-Arnold.

«Comme ça il ne jouerait qu’un match par semaine, ça serait plus tranquille pour lui»

« Si quelqu’un vient mettre son argent, on fera ce qu’il dira. Le patron a toujours raison, c’est lui qui paye. Mais pour être très honnête avec vous, ça n’a aucun impact sur mon travail. Trent Alexander-Arnold, s’il veut être président et jouer… Comme ça il ne jouerait qu’un match par semaine, ça serait plus tranquille pour lui », a ajouté le coach du FC Nantes.