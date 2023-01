Galtier sur le départ, la décision radicale du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été au PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier est déjà sur la sellette à en croire les informations de la presse espagnole. Les responsables parisiens, qui ont toujours rêvé de Zinédine Zidane, pourraient se séparer du technicien français dans les prochaines semaines, notamment en cas de défaite face au Bayern Munich, en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Mauricio Pochettino n'a pas fait long feu au PSG. Le technicien argentin a quitté la capitale l'été dernier après plus d'un an de bons et loyaux services. Pour le remplacer, les responsables qataris avaient immédiatement pensé à Zinédine Zidane selon les informations exclusives du 10Sport.com. Une tentative vaine, puisque le champion du monde 1998 privilégiait, alors, l'équipe de France. Arrivé cet été au PSG pour diriger le secteur sportif, Luis Campos n'a pas hésité à accorder sa confiance à Christophe Galtier, qu'il avait connu au LOSC.





Galtier semble marquer le pas

Arrivé au PSG avec un état d'esprit différent de celui de Mauricio Pochettino, et avec une volonté de faire bouger les lignes, Christophe Galtier a suscité une vague d'espoir au sein du club de la capitale. Mais ces dernières semaines, le PSG est retombé dans ses travers. Peu enclins aux efforts, les champions de France ont baissé de rythme et se sont fait rejoindre au classement par le RC Lens et l'OM. Un bilan loin d'être réjouissant, alors que se profile un match capital face au Bayern Munich.

Le PSG fixe un ultimatum à son entraîneur selon la presse espagnole