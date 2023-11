Fiasco à l’OM, il fracasse le mercato de Longoria

Hugo Chirossel

Tenu en échec sur sa pelouse par le LOSC le week-end dernier, l’OM n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs de championnat. Les Olympiens voient les places qualificatives pour la prochaine édition de la Ligue des champions s’éloigner dangereusement. Pour Christophe Dugarry, le principal responsable de cette situation se nomme Pablo Longoria.

Plein d'espoir cet été après les arrivées de joueurs comme Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye ou bien Ismaïla Sarr, les supporters de l’OM ont rapidement déchanté. La saison a démarré par un échec, avec l’élimination en troisième tour préliminaire de Ligue des champions face au Panathinaïkos. Une compétition que les Olympiens pourraient avoir du mal à disputer la saison prochaine. À 10 points du podium, l’OM compte également 7 unités de retard sur le quatrième, le Stade de Reims.

Vente OM : Longoria répond aux rumeurs https://t.co/Z84Wif8tVu pic.twitter.com/SJiTPpP47n — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

«Ces joueurs montrent des limites qu’il ne faut pas montrer quand on signe à l’OM»

Pour Christophe Dugarry, le responsable de la situation de l’OM est Pablo Longoria et son mercato estival : « Bien sûr que c’est la faute de Longoria. C’est un président omniprésent, qui fait beaucoup de choses dans ce club. Il fait tout. Le recrutement est raté. Il a voulu faire un recrutement avec des joueurs qui connaissaient parfaitement ou très bien la Ligue 1 et malheureusement ces joueurs montrent des limites qu’il ne faut pas montrer quand on signe à l’Olympique de Marseille. Quand on signe à l’OM, des limites il ne doit pas y en avoir. Ce club, cette atmosphère, cette ambiance doit te permettre de dépasser tes limites », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC .

«Ça c’est Longoria et personne d’autre»