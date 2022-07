Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Troyes pense à Sekou Mara (Bordeaux)

Publié le 9 juillet 2022 à 15h15 par Alexis Bernard

Sur le départ du côté des Girondins de Bordeaux en grandes difficultés financières, Sékou Mara fait partie des plus belles valeurs marchandes du club. Chaudement suivi, en France comme à l’étranger, il se retrouve désormais sur les prestigieuses tablettes de City Group pour le compte de l’ESTAC.

Dans la saison pleine d’ombres des Girondins de Bordeaux, une petite lumière nommée Sékou Mara s’est mise à briller en fin de saison. A 19 ans, l’attaquant qui a inscrit 4 buts en 2021-2022 a montré qu’il avait du potentiel et qu’il était désormais en mesure de l’exploiter. Et c’est tout naturellement que les clubs français et européens se sont mis à s’intéresser à lui depuis de longs mois. Encore plus depuis le début du naufrage bordelais, relégué en Ligue 2 dans un premier temps puis en National désormais, administrativement, suite à une décision de la DNCG.

Mara dans les filets de l’ESTAC

Selon nos informations, un club français intensifie son intérêt pour Sékou Mara depuis quelques jours. Il s’agit de l’ESTAC, dont le projet est porté par City Group. En quête de nouveaux talents pour l’avenir du club troyen mais également pour sa galaxie de clubs un peu partout dans le monde, Sékou Mara fait désormais partie des objectifs de recrutement.

Le monde du foot est cynique. Plusieurs clubs français et européens sont très intéressés par Sekou Mara. Mais alors que les Girondins comptent sur sa vente pour renflouer les caisses avant le passage DNCG, ils patientent, en espérant même un dépôt de bilan pour le récupérer. — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) July 3, 2022