Girondins de Bordeaux : La DNCG n'a pas pris au sérieux Lopez

Publié le 6 juillet 2022 à 17h30 par Baptiste Lefilliatre

Ce mardi, la commission d'appel de la Fédération Française de Football a confirmé la décision de la DNCG, gendarme financier du football français, de rétrograder les Girondins de Bordeaux en National 1, alors que le club est était déjà initialement relégué sportivement en Ligue 2.

C'est un terrible coup de massue pour tous les supporters d'un club mythique et historique du football français. Mardi, la commission d'appel de la Fédération Française de Football a confirmé la décision prise par la DNCG de la Ligue de Football Professionnel de rétrograder les Girondins de Bordeaux en National 1, alors que le club, bon dernier de Ligue 1 la saison dernière, devait être relégué sportivement en Ligue 2. La faute à un budget dans le rouge, les dirigeants Marine et Blanc ne présentant pas suffisamment de garanties financières aux instances.

Lopez monte au créneau

Une décision fustigée par Gérard Lopez, le président bordelais : « Cette décision injuste est inacceptable et incompréhensible, a-t-il déclaré dans un communiqué, avant d'ajouter : Je le dis clairement aux supporters, aux Bordelais et à tous ceux qui ont le sang marine et blanc : je me battrai jusqu'au bout et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'exercer un recours contre cette décision inique ».

Un dossier trop fragile

Alors que Bordeaux devrait saisir en ultime recours le Comité National Olympique et Sportif Français pour tenter de faire annuler cette rétrogradation, L'Equipe explique que la DNCG souhaitait que le club aux six titres de Ligue 1 possède un budget de 40M€ verrouillé sur un compte, ce que Bordeaux n'a pas été en mesure de présenter. Si l'état-major des Girondins a détaillé un plan de financement comprenant entre autres un prêt de 14M€ de l'actionnaire Fortress ou 10M€ apportés directement par Gérard Lopez, la commission n'a pas été convaincue par ces arguments. La descente aux enfers des Girondins de Bordeaux se poursuit donc. Et Christophe Dugarry ne digère pas.

