Girondins de Bordeaux : La colère de Dugarry

Publié le 5 juillet 2022 à 21h15 par Hugo Ferreira

Alors que la DNCG avait décidé de reléguer administrativement les Girondins de Bordeaux en National 1 le 14 juin, Gérard Lopez n’aura pas su changer le sort du club au scapulaire. Le dossier monté par le président bordelais n’a pas convaincu le tribunal financier du football français, une situation qui attriste Christophe Dugarry, formé chez les Marine et Blanc.

C’est un tremblement de terre qui s’abat sur les Girondins de Bordeaux. Relégués sportivement à l’issue de la saison, les Marine et Blanc devaient évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Cependant, la DNCG en a décidé autrement. Le 14 juin, le gendarme financier du football français avait choisi de rétrograder le club au scapulaire en National 1 en raison de son bilan financier. Immédiatement, Gérard Lopez a fait appel de cette décision, et un nouveau rendez-vous avait été programmé pour ce mardi. Cependant, le président girondin n’a pas su inverser la tendance.

🚨 Communiqué du Club 🚨 pic.twitter.com/k0aTkVJWYp — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 5, 2022

La DNCG a confirmé sa décision

Les Girondins de Bordeaux semblaient confiants sur la possibilité d’inverser la décision de la DNCG. En effet, selon le journaliste Clément Carpentier, Gérard Lopez avait trouvé un accord avec ses créanciers (King Street et Fortress) afin de répondre au mieux aux demandes du gendarme financier. Cela n’aura cependant pas suffi, puisque la décision a été confirmée ce mardi. Le club au scapulaire évoluera en National 1 la saison prochaine, un déchirement pour Christophe Dugarry.

« C’est terrible. Cela me laisse sans voix. Cela fait mal au cœur »