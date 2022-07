Foot - Girondins de Bordeaux

Girondins de Bordeaux : Les politiques s’en mêlent

Publié le 5 juillet 2022 à 22h45 par Hugo Ferreira

Les Girondins de Bordeaux ne comptent pas rester les bras croisés face à la décision de la DNCG de les rétrograder en National 1. La métropole ainsi que la mairie non plus, eux qui ont publié un communiqué interpellant la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra afin de garder un espoir de pouvoir changer le sort des Marine et Blanc.

Après une saison compliquée, ponctuée par une relégation en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux ne sont pas au bout de leurs peines. En effet, le 14 juin, la DNCG avait décidé de rétrograder administrativement le club au scapulaire en National 1 à cause de sa situation économique trop fébrile. Gérard Lopez avait décidé de faire appel, cependant, cela n’aura pas suffi à convaincre le gendarme financier du football français, qui a confirmé son choix ce mardi.

Bordeaux rétrogradé, un choix incompréhensible pour Gérard Lopez

Peu après l’annonce de cette décision, les Girondins de Bordeaux ont réagi via un communiqué, pointant du doigt une « décision incompréhensible de la FFF condamnant le club à sa disparition » . Gérard Lopez annonçait alors vouloir de battre jusqu’au bout, mais le président des Marine et Blanc n’est pas seul dans ce combat, puisque Alain Anziani et Pierre Hurmic ont également décidé de s’en mêler.

La ministre des Sports interpellée