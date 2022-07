Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces joueurs recrutés au FC Barcelone par le PSG

Publié le 9 juillet 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Nommé conseiller sportif du PSG, Luis Campos s’active pour dénicher de nouveaux joueurs pour le club de la capitale. Vitinha a notamment déjà été recruté et les pistes ne manquent pas à Paris. Selon les derniers échos de la presse espagnole, il serait notamment question d’un intérêt pour Inaki Pena, gardien du FC Barcelone. Luis Campos, qui le connait très bien depuis Galatasaray, serait tenté à l’idée de le recruter afin d’en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma. Inaki Pena débarquerait alors au PSG en provenance de Barcelone, un chemin que d’autres ont emprunté avant lui.

Lionel Messi

Le joueur le plus récent à être passé du FC Barcelone au PSG est bien évidemment Lionel Messi. L’été dernier, cela a été la bombe du marché des transferts. Arrivé au terme de son contrat chez les Blaugrana, l’Argentin était d’accord avec Joan Laporta pour prolonger. Mais les finances blaugrana n’ont pas suivi et le Barça a alors dû laisser partir son mythique numéro 10. Libre, Messi s’est par la suite engagé avec le PSG, où il évolue désormais aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar.

Neymar

D’ailleurs, Neymar est dans cette liste des joueurs qui ont quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Là encore, ce transfert a été retentissant. En effet, en 2017, le club de la capitale n’a pas regardé à la dépense pour s’offrir le Brésilien, faisant de lui le joueur le plus cher de l’histoire du football. Alors que la clause libératoire de Neymar était alors de 222M€ en Catalogne, le PSG n’a donc pas hésité à la lever afin de recruter l’international brésilien afin d’en faire sa figure de proue et son élément majeur dans sa quête de la Ligue des Champions.

Rafinha

A l’été 2020, c’est Rafinha qui débarque au PSG en provenance du FC Barcelone. A ce moment, de retour d’un prêt au Celta Vigo, le milieu de terrain brésilien n’entre pas dans les plans des Blaugrana. Leonardo saute alors sur l’occasion pour s’offrir les services de Rafinha, recruté pour 0€, le Barça ayant tout de même négocié des bonus à hauteur de 3M€ et inclus une clause garantissant 30% d’une future revente.

Xavi Simons et Kays Ruiz

Le PSG ne s’est également pas privé pour aller piocher parmi les pépites du FC Barcelone. Ainsi, en 2019, c’est Xavi Simons qui débarque en provenance de La Masia. Le Néerlandais est alors l'un des joueurs les plus médiatiques des équipes de jeunes du Barça. Arrivé au terme de son contrat, Xavi Simons fait alors le choix de quitter la Catalogne pour rejoindre le PSG et ainsi y poursuivre sa progression. Un peu avant lui, c’est Kays Ruiz qui est arrivé du centre de formation du FC Barcelone. Suite aux sanctions infligées aux Blaugrana pour ses problèmes de transferts chez les jeunes, le PSG en a profité pour recruter le milieu offensif. Cela n’a finalement pas porté ses fruits et Kays Ruiz s’est d’ailleurs engagé avec l’AJ Auxerre cet été.

Maxwell

Si l’on remonte au début du projet QSI au PSG, c’est Maxwell qui avait posé ses valises à Paris en provenance du FC Barcelone. En manque de temps de jeu en Catalogne, le latéral gauche brésilien débarque alors dans la capitale française lors du mercato hivernal 2012. Un très bon choix pour le Paris Saint-Germain, puisque jusqu’en 2017, date de la retraite de Maxwell, ce dernier a été un élément majeur du projet parisien à qui il a énormément apporté sur et en dehors du terrain puisque par la suite, il a intégré l’organigramme du PSG.

Mikel Arteta

Actuel entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta fait aussi partie de ses joueurs qui ont quitté le FC Barcelone pour aller jouer au PSG. Cantonné à un rôle avec l’équipe B du Barça, l’Espagnol est repéré par Luis Fernandez, qui active alors ses réseaux de l’autre côté des Pyrénées. Arteta débarque ainsi au PSG à l’hiver 2001, disputant au total 55 matchs avec le club de la capitale.