Mercato - PSG : Ça brûle en coulisse pour un transfert à 70M€ à Paris

Foot - Mercato - PSG

Après Vitinha qui demeure être la seule recrue estivale du PSG avec le nouvel entraîneur Christophe Galtier, il se pourrait que le conseiller football Luis Campos se rapproche les jours passant du transfert de Milan Skriniar. Ça chaufferait même en coulisse.

Le 18 juin dernier, le10sport.com vous révélait que Luis Campos avait bouclé le premier renfort de son mercato estival. En effet, grâce à un accord convenu avec le FC Porto sur une indemnité e transfert de 40M€ pour Vitinha, le Portugais a débarqué le 30 juin dernier au PSG.

Depuis, les rumeurs fusent quant à la deuxième recrue du Paris Saint-Germain et de Campos, nouveau conseiller football du club de la capitale. Sera-t-elle Gianluca Scamacca, Renato Sanches ou encore Milan Skriniar ? Les trois dossiers avanceraient bien et un accord sur les bases de son éventuel futur contrat aurait même été trouvé entre Skriniar et le PSG comme Ben Jacobs l’a confirmé vendredi.

Spurs also no longer in the race for Milan Skriniar. PSG remain confident of completing a deal for a guaranteed fee of around £60 million. As previously reported, Inter always open to a Skriniar sale (unlike Martinez). Skriniar has agreed terms with PSG already.