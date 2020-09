Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : Trop cher pour l’OM, Horta intéresse Nice

Publié le 4 septembre 2020 à 11h45 par Alexis Bernard

Courtisé par l’OM et notamment André Villas-Boas, Ricardo Horta (Braga) est trop cher pour les finances marseillaises. En Europe, deux nouveaux clubs viennent de se pencher sur son cas.

Repéré par Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas, Ricardo Horta (25 ans) est un garçon courtisé cet été. Comme révélé par le10sport.com, l’OM surveille le dossier avec grande attention et le technicien portugais continue de vouloir la venue de cet ailier gauche prometteur. Mais l’OM n’a pas les ressources financières pour pouvoir entrevoir une issue positive. Braga attend entre 15 et 18 millions d’euros pour son joueur et se montre totalement intransigeant sur le prix. Clairement, l’OM n’a aucune chance pour Ricardo Horta cet été.

Nice et Schalke débarquent

En Ligue 1, un autre club que l’OM s’intéresse à Ricardo Horta. Il s’agit de l’OGC Nice, qui cherche un joueur de couloir. Les Aiglons sont récemment venus aux renseignements pour l’ailier portugais, sans transmettre d’offre à Braga. Du côté de l’Allemagne, il se murmure que Leipzig est de la partie mais il faut également compter sur Schalke 04, positionné depuis quelques semaines maintenant. Mais à 15 millions d’euros minimum, le dossier Horta a peu de chance de bouger cet été.