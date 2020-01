Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Pas de départ pour Germain

Publié le 4 janvier 2020 à 17h10 par Alexis Bernard

Malgré les différents intérêts dont il peut faire l’objet, Valère Germain ne bougera pas de l’OM cet hiver. André Villas-Boas compte sur lui.

Un peu plus en recul depuis l’arrivée de Dario Benedetto, Valère Germain reste un membre important de l’effectif marseillais. Un joueur sur lequel son entraîneur André Villas-Boas compte beaucoup et dont il ne veut pas se séparer cet hiver. Malgré les rumeurs qui entourent l’ancien attaquant de Monaco, il n’est pas question d’un départ. Selon nos informations, Valère Germain n’a aucune intention de quitter l’OM, où il se sent très bien. Quant à un intérêt supposé du FC Nantes, c’est inexact. Après renseignement pris, d'un côté comme de l'autre, il n'existe rien de concret pouvant faire naître le début d'une piste.