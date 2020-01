Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour ce dossier chaud de Leonardo !

Publié le 4 janvier 2020 à 16h15 par A.C.

La Juventus devrait mettre fin aux espoirs de Leonardo pour Emre Can, milieu de terrain approché par le PSG.

Peu utilisé depuis le début de saison, Emre Can plait à Thomas Tuchel. Ainsi, Leonardo aurait entamé les négociations avec la Juventus pour attirer le milieu au Paris Saint-Germain. Un échange avec Leandro Paredes a été évoqué, mais désormais, ces deux dossiers semblent définitivement séparés. La presse italienne a évoqué une possible arrivée de Can au PSG en prêt, mais désormais, les choses semblent avoir radicalement changé.

La Juventus enleve Emre Can du marché des transferts