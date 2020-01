Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultimatum lancé à Leandro Paredes ?

Publié le 4 janvier 2020 à 21h45 par A.C.

L'avenir de Leandro Paredes, annoncé proche d'un départ du Paris Saint-Germain, devrait se décider dans les prochains jours.

Un an seulement après son arrivée pour la coquette somme de 47M€, Leandro Paredes pourrait déjà quitter le Paris Saint-Germain. La presse italienne a en effet évoqué des négociations poussées entre le PSG et la Juventus pour le milieu de terrain, qui ne joue pas beaucoup sous les ordres de Thomas Tuchel, même s'il a été titularisé plusieurs fois récemment. En Italie, on commencerait toutefois à perdre patience pour le joueur du PSG...

Sarri veut Paredes à la Juventus, mais...