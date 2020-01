Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision forte prise par le clan Icardi ?

Publié le 4 janvier 2020 à 17h45 par A.C.

Wanda Nara, agent et compagne de Mauro Icardi, aurait les idées claires concernant l'attaquant actuellement prêté au Paris Saint-Germain par l'Inter.

Au regard de cette première partie de saison, le prêt de Mauro Icardi est un franc succès. L'attaquant réalise en effet d'excellentes prestations avec le Paris Saint-Germain et fait même de l'ombre à Edinson Cavani. Il semble désormais être le titulaire numéro un à la pointe de l'attaque du PSG et Leonardo songerait donc à lever l'option d'achat présente dans son contrat et ainsi verser 70M€ à l'Inter.

Wanda Nara exclut un retour à l'Inter, mais...