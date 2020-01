Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara en rajoute une couche sur l'arrivée de Mauro Icardi !

Publié le 3 janvier 2020 à 4h30 par A.M.

Alors qu'elle a régulièrement commenté le choix de Mauro Icardi de rejoindre le PSG l'été dernier, Wanda Nara en a rajouté une couche.

Dans les dernières heures du mercato estival, Leonardo a profité de la situation délicate de Mauro Icardi à l'Inter Milan pour obtenir le prêt avec option d'achat du buteur argentin. Et alors que la priorité initiale d'Icardi était de rester en Italie, son choix de rejoindre le PSG porte aujourd'hui ses fruits au regard de sa première partie de saison très aboutie. Sa femme, et agent, Wanda Nara a plusieurs fois assuré qu'opter pour Paris était une décision difficile l'obligeant à faire des voyages réguliers entre Milan et Paris. De nouveau invité à commenter l'arrivée de Mauro Icardi au PSG, Wanda Nara se réjouit toutefois de son choix.

«Certaines décisions m’ont donné raison»