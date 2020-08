Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Le Borussia M’Gladbach pense à Maxwell Cornet !

Publié le 15 août 2020 à 11h15 par Alexis Bernard

Sur le départ du côté de l’OL, Maxwell Cornet intéresse tout particulièrement la Bundesliga. Voici nos révélations.

Reconverti par Rudi Garcia au poste de latéral gauche, Maxwell Cornet n’est pas certain de poursuivre l’aventure avec l’OL. Selon nos informations, l’Ivoirien aurait des envies d’ailleurs, certainement nourries par les convoitises dont il fait l’objet à l’étranger. Et plus précisément du côté de l’Allemagne. Surveillé par Wolfsburg, qui a récemment pris des renseignements sur sa situation (son contrat court jusqu’en juin 2023), Maxwell Cornet se retrouve sur la short-list d’un autre club de Bundesliga.

Cornet attentif aux propositions

Selon nos informations, le Borussia M’Gladbach aurait des vues sur Maxwell Cornet. Après avoir recruté plusieurs talents de Ligue 1, avec succès (Rami Bensebaini, Marcus Thuram, Alassane Pléa), le club allemand continue de scruter le championnat de France avec grande attention. Et le profil de Cornet séduirait de plus en plus. Pour l’heure, aucune offre n’a été transmise mais le dossier est clairement sur la table du Borussia. A 23 ans, Maxwell Cornet reste une proie à la portée financière du 5e de Bundesliga.