EXCLU - Mercato : Nice discute avec Tiémoué Bakayoko

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

À la recherche d’un milieu de terrain, l’OGC Nice dispose d’une liste de plusieurs profils. Selon nos informations, celui de Tiémoué Bakayoko en fait partie. Des discussions sont même en cours avec l’international français.

Tiémoué Bakayoko ne portera plus le maillot de Chelsea. L’international français et les Blues ont trouvé un accord pour se séparer. Et depuis quelques semaines, plusieurs clubs français songent à l’opportunité de le signer. Comme révélé par le10sport.com, Rennes et Lyon sont sur le coup. Mais nos sources indiquent que ni Lyon, ni Rennes, ne le fera venir. Les Rennais, qui étaient les plus actifs, n’iront pas plus loin.

Nice se renseigne sur Bakayoko

Pour autant, le possible retour de Tiémoué Bakayoko en Ligue 1 n’est pas à exclure. En effet, l’OGC Nice vient de se positionner dans le dossier. Une prise de renseignement pour connaître les conditions financières d’une possible arrivée. Et des discussions sont en cours pour tenter de trouver un accord.