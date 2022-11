Mercato

EXCLU - Mercato : Lamouchi en pole position pour Montpellier !

Publié le 3 novembre 2022 à 10h49 - mis à jour le 3 novembre 2022 à 11h01

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon nos informations, Sabri Lamouchi est désormais en pole position pour prendre les rênes de Montpellier. L'ancien coach du Stade Rennais pourrait prendre la succession de Romain Pitau, qui assure l'intérim depuis l'éviction d'Olivier Dall'Oglio.

Pour remplacer au pied levé Olivier Dall'Oglio, démis de ses fonctions le 17 octobre dernier, Montpellier s'est tourné vers Romain Pitau. Après avoir conduit la réserve, il était dans le staff héraultais avant de devenir numéro un. Un intérim qui pourrait toutefois prendre fin puisque d'après nos informations, les dirigeants du MHSC accentuent leur discussion avec un autre entraîneur : Sabri Lamouchi.

Conférence de presse du Président et de Romain Pitau Le MHSC a décidé la mise à pied à titre conservatoire d'Olivier Dall'Oglio, en qualité d’entraîneur de l’équipe professionnelle.L’intérim sera assuré par Romain Pitau à minima jusqu’à la trêve. pic.twitter.com/vw10pdLUOY — MHSC (@MontpellierHSC) October 17, 2022

