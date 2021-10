Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Angers pense à Jean-Luc Buisine

Publié le 14 octobre 2021 à 20h51 par Alexis Bernard mis à jour le 14 octobre 2021 à 20h52

Alors que Sébastien Larcier est poussé vers la sortie, selon nos informations, Angers a fait de Jean-Luc Buisine sa priorité pour le poste de directeur sportif.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Sébastien Larcier ne va pas s'éterniser à Angers qui s'est donc mis en quête d'un nouveau directeur sportif. Selon nos informations, le SCO pense de plus en plus sérieusement à Jean-Luc Buisine toujours à la tête de la cellule de recrutement à l'ASSE. Mais son travail cet été à Saint-Etienne a été pointé du doigt, et le board angevin pourrait donc en profiter pour lui offrir le poste de directeur sportif.