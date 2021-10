Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta touche au but dans ce dossier brûlant !

Publié le 14 octobre 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ansu Fati a d'ores et déjà tranché quant à son avenir. Comme il l'aurait expliqué clairement à Mino Raiola, il n'aurait la tête qu'au Barça. Toutefois, il ne voudrait pas prolonger n'importe comment. Alors que Joan Laporta aimerait en finir avant dimanche, Ansu Fati souhaiterait plutôt prendre son temps et ne pas se précipiter avant de rempiler.

Formé à la Masia du Barça, Ansu Fati pourrait faire ses valises dès le 1er juillet. Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, le crack de 18 ans partira librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne renouvelle pas son contrat d'ici là. Comme l'a précisé Mundo Deportivo ce jeudi, Joan Laporta aurait la possibilité de prolonger unilatéralement le bail d'Ansu Fati d'une année, mais il préférerait le faire rempiler de manière classique pour qu'il reste plus longtemps, puisse bénéficier d'une augmentation de salaire et pour insérer une clause libératoire XXL dans son nouveau contrat. Ainsi, le président du Barça serait actuellement en négociations avec Jorge Mendes, l'agent d'Ansu Fati, pour pousser le jeune international espagnol à parapher un nouveau bail. Et Joan Laporta devrait obtenir gain de cause sur ce dossier.

Ansu Fati ne veut que le Barça

Toujours selon Mundo Deportivo , Ansu Fati et Jorge Mendes se seraient rencontrés ce jeudi soir et auraient discuté pendant quatre heures de sa situation contractuelle. Accompagnée de sa famille, qui rencontrait son agent pour la première fois, Ansu Fati aurait fait passer un message clair. En effet, la pépite de 18 ans aurait fait savoir qu'il ne pensait qu'au FC Barcelone concernant son avenir. « Seulement le Barça » , aurait lâché simplement Ansu Fati à Jorge Mendes. Une manière de faire comprendre clairement qu'il voulait rester au FC Barcelone et prolonger. Ainsi, Joan Laporta ne voudrait pas perdre de temps sur ce dossier et aimerait en finir au plus vite pour éviter tout rebondissement.

Ansu Fati souhaite prolonger à Barcelone, même s'il ne compte pas se précipiter