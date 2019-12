Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Ancelotti rêve de ce super attaquant !

Publié le 27 décembre 2019 à 11h45 par Alexis Bernard

Fraîchement nommé à la tête d’Everton, Carlo Ancelotti songerait fortement à faire venir un attaquant qu’il connaît très bien…

Carlo Ancelotti a réussi ses débuts avec Everton. Une victoire par le plus petit des écarts face à Burnley (1-0) qui permet de s’éloigner de la zone rouge en attendant le déplacement important à Newcastle (samedi, 16h). Mais le technicien italien ne pense pas uniquement au championnat. Dans un coin de sa tête, il y a le mercato d’hiver. Et selon nos informations, Carlo Ancelotti rêverait d’un attaquant bien précis : Lorenzo Insigne. Après l’avoir eu sous ses ordres à Naples, le nouveau coach d’Everton songerait sérieusement à le faire venir en Angleterre. Courtisé depuis plusieurs saisons, Insigne a plusieurs fois émis le désir de relever un nouveau défi. Jusqu’ici barré par les dirigeants italiens et notamment le président de Laurentiis, l’international italien de 28 ans sera-t-il à nouveau contraint de rester si Everton lance une offensive à son sujet ? Réponse en janvier !