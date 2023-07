Deux gros transferts tombent à l'eau pour l'OM !

Baptiste Berkowicz

Alors que l'OM a intronisé son nouvel entraineur mardi, Pablo Longoria poursuit la reconstruction du club olympien pendant ce mercato estival. L'effectif marseillais va être chamboulé dans des proportions importantes comme les dirigeants marseillais s'y attendent. Allan Saint-Maximin et Rayan Aït Nouri, un temps évoqués comme cibles de l'OM, ne devraient finalement pas rejoindre le club phocéen.

Pablo Longoria s'active en coulisses. Les multiples changements annoncés commencent à prendre forme. À la recherche de renforts pour son secteur offensif, l'OM ne devrait finalement pas jeter son dévolu sur deux anciens pensionnaires de Ligue 1.

La piste Saint-Maximin écartée...

Alors que les dirigeants de l'OM avaient ciblé Allan Saint-Maximin d'après 90min, le transfert n'aura pas lieu. Via Twitter, la Minute OM annonce que la piste, à peine engagée, prend donc fin pour le club olympien. Everton, Crystal Palace et le Milan AC penseraient à l’ailier français de 26 ans.

.... Celle d'Aït Nouri aussi