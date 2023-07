C’est confirmé, voilà les trois prochains transferts de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi, l'OM a présenté à la presse son nouvel entraîneur : Marcelino. Le technicien espagnol est arrivé dans les coursives du Vélodrome et a posé les bases de son management. Le technicien a fait connaître ses intentions, notamment en matière de recrutement et de départ. Trois joueurs seraient déjà poussés vers la sortie. Voici leur nom.

L'ère Marcelino a débuté ce mardi à Marseille. Passé par Valence ou encore Bilbao, le technicien espagnol a été présenté à la presse par Pablo Longoria. Au cours de cette conférence de presse, Marcelino a annoncé que des changements devraient survenir dans les prochains jours.





« Il faudra faire quelques changements dans cet effectif »

« Il faudra faire quelques changements dans cet effectif. Quand on regarde ce qui a été fait, la structure est différente. Il faudra des joueurs avec des styles différents, on veut des joueurs de côté qui attaquent les espaces. On doit discuter pour se convaincre de la même décision » a lâché le nouvel entraîneur de l'OM.

Les trois premiers blacklistés connus