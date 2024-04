Départ de Mbappé : Le PSG est fixé pour ce transfert à 200M€

Hugo Chirossel

Alors que Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid à partir de l’été prochain, le PSG penserait notamment à Vinicius Junior pour le remplacer. Le club de la capitale serait même prêt à faire une offre de 200M€ pour s’attacher ses services. Mais l’international brésilien n’aurait aucune intention de bouger, une volonté partagée par la Casa Blanca.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Kylian Mbappé s’apprête à mettre fin à son aventure au PSG, qui aura duré sept ans. Sauf retournement de situation, l’attaquant âgé de 25 ans devrait évoluer sous les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Le club de la capitale commence déjà à lui chercher un successeur et aurait notamment des vues sur Vinicius Junior d’après la presse espagnole.

PSG : Cette légende vide son sac sur son transfert https://t.co/A9TOwHjkLo pic.twitter.com/Tq8PST1UMw — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

« Je ne pense vraiment pas qu'il veuille partir »

Selon El Debate , le PSG serait prêt à faire une offre de 200M€ afin de s’attacher les services de l’international brésilien (28 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2027. Mais difficile d’imaginer le Real Madrid céder Vinicius Junior. « Je ne sais pas, avec Madrid ils ont la meilleure équipe donc je ne pense pas qu'il partirait », a confié l’ancien madrilène Michel Salgado au micro d’ El Chiringuito . « Il est très apprécié au Real Madrid puisqu’il est un des joueurs les plus importants. Je pense que c'est l'inverse, il faut recruter quelqu'un pour essayer de retenir ceux qui veulent partir. Vinicius, Bellingham, Mbappé... Je ne pense vraiment pas qu'il veuille partir donc nous ne sommes pas très inquiets de la question de l'offre. Je ne pense pas que Madrid soit très inquiet . »

Vinicius Junior ne quittera pas le Real Madrid