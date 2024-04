L’OM a signé un joueur «qui n'a même pas un niveau de National»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à l'OM après une dernière Coupe du monde XXL, Azzedine Ounahi est dans le dur, et ce depuis plusieurs semaines. L'international marocain n'est pas en mesure d'enchaîner les performances décentes. Ce qui fait dire à Daniel Riolo que le milieu de terrain n'a pas le niveau pour porter le maillot marseillais.

Nouvelle défaite pour l'OM. Le club marseillais n'a rien pu faire face au LOSC ce vendredi soir (3-1). Une défaite lourde de conséquences puisque la formation entraînée par Jean-Louis Gasset a certainement dit adieu à la Ligue des champions. Pour Daniel Riolo, le responsable de cet échec est tout trouvé.

Un ancien joueur de l’OM voulait imiter Cristiano Ronaldo https://t.co/JxyMsiuPFL pic.twitter.com/Wx4vbaobCr — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

« Le mercato est complètement pourri, catastrophique ! »

Selon le chroniqueur de l' After Foot , Pablo Longoria s'est loupé dans les grandes largeurs lors du dernier mercato estival. « Il y a ce qui s'est passé cette année. Le mercato est complètement pourri, catastrophique ! Et voilà et on a une saison pourrie. L'OM est retombé dans ses travers » a-t-il déclaré. Toujours selon Daniel Riolo, certains joueurs n'ont rien à faire à l'OM. C'est le cas d'Azzedine Ounahi, qui avait pourtant signé à l'OM après une dernière Coupe du monde au Qatar impressionnante.

Riolo dézingue Ounahi