De Zerbi : Son chouchou veut le rejoindre, l'OM peut jubiler

Alexis Brunet

L’OM a décidé d’offrir plusieurs renforts à Roberto De Zerbi. Après Ismaël Koné, c’est Lilian Brassier qui devrait s’engager avec le club phocéen. Le défenseur de Brest pourrait même très rapidement être imité par Manuel Locatelli. En effet, le nouvel entraîneur marseillais souhaite attirer son ancien chouchou à Sassuolo vers le sud de la France, et le joueur de la Juventus de Turin ne serait pas contre cette idée.

Après une bien triste huitième place en championnat la saison dernière, l’OM est déterminé à faire bien mieux et à retrouver les sommets. Pour y arriver, Pablo Longoria a décidé de confier les rênes de l’équipe première à Roberto De Zerbi. Le président marseillais a réalisé un sacré coup, puisque le successeur de Jean-Louis Gasset était pisté par plusieurs grandes formations européennes, dont Manchester United et le Bayern Munich.

De Zerbi veut attirer Locatelli à l’OM

Pour espérer faire des miracles à l’OM, Roberto De Zerbi aura besoin d’un effectif de qualité. Pablo Longoria va donc devoir se débrouiller pour offrir plusieurs renforts à l’Italien. Le président marseillais a déjà réussi à mettre la main sur Ismaël Koné, qui va arriver en provenance de Watford, pour renforcer le milieu de terrain. Lilian Brassier devrait également s’engager prochainement avec Marseille pour venir apporter une solution de plus en défense centrale. D’après les informations de Foot Mercato , De Zerbi voudrait également que son président parvienne à attirer Manuel Locatelli à l’OM. Les deux Italiens ont collaboré ensemble lorsqu’ils évoluaient à Sassuolo et ils s’apprécient beaucoup.

Mercato - OM : De Zerbi a dit non pour ce transfert ! https://t.co/hrWxN56k08 pic.twitter.com/wfpCnQHFO5 — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

Locatelli veut retrouver De Zerbi