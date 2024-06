Un joueur de l'OM affole le mercato !

Axel Cornic

Parmi les seules satisfactions de la saison qui vient de s’écouler, Leonardo Balerdi a pris un tout autre statut à l’Olympique de Marseille. Son nouvel entraineur Roberto De Zerbi fonderait des grands espoirs en lui et une offre de prolongation lui aurait même été faite, mais à l’étrangers certains clubs rêvent de frapper un gros coup.

Cible préférée des supporters ces dernières saisons, Leonardo Balerdi a fait taire les critiques. Au cœur d’une période sombre il a en effet été l’une des seules lumières à l’OM et il pourrait bien être l’un des piliers du nouveau projet. Roberto De Zerbi apprécierait beaucoup le défenseur central argentin, qui pourrait d’ailleurs former la charnière titulaire avec un certain Lilian Brassier, qui va débarquer du Stade Brestois.

De Zerbi : L’OM frappe très fort avec un gros chèque ! https://t.co/xzFHBCS73i pic.twitter.com/3O0Mrtm6Tb — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

De Zerbi veut garder Balerdi

RMC Sport nous a appris que le nouveau coach de l’OM aurait insisté auprès de Pablo Longoria pour garder Balerdi, dont le contrat se termine en juin 2026. Ainsi, une prolongation lui aurait été offerte et il semble plus que réceptif puisqu’il aimerait beaucoup rester à Marseille. Attention toutefois, puisque les prestations du défenseur central de 25 ans n’ont pas seulement été appréciées par les Phocéens...

Gasperini le veut à Bergame

Les médias italiens expliquent en effet que Leonardo Balerdi serait la priorité de l’Atalanta pour renforcer un secteur défensif fragilisé par la grave blessure de Giorgio Scalvini. Le coach bergamasque Gian Piero Gasperini aurait beaucoup apprécié les prestations du joueur, lors de la double confrontation avec l’OM en Ligue Europa. Ainsi, La Gazzetta dello Sport confirme encore ce samedi que l’Argentin est toujours un objectif concret, avec les Marseillais qui réclameraient autour des 20M€.

Il n’y aurait pas que l’Atalanta