Transferts : L’OM prépare un coup à 0€ avec un nom bien connu de l’Algérie ?

L’OM va enfin pouvoir entamer son mercato avec l'arrivée actée de Roberto De Zerbi sur le banc de touche. Après une saison cauchemardesque, nombreux devraient être les visages à quitter et rejoindre le Vélodrome. Au poste de latéral droit, Youcef Atal est évoqué par la presse algérienne.

Après avoir trouvé son nouvel entraîneur en la personne de Roberto De Zerbi, l’OM va pouvoir se consacrer à l’arrivée de renforts. Alors que des départs sont à l'ordre du jour, les dirigeants phocéens veulent injecter du sang neuf dans l'effectif et satisfaire le technicien italien. Dans cette optique, Youcef Atal pourrait être recruté.



Retour en France pour Youcef Atal ?

Parti en Turquie à l'Adana Demirspor, Youcef Atal pourrait faire son retour en France. D’après DZFoot , l’OM se serait renseigné sur le profil de l’Algérien, qui verrait d'un bon œil un retour en Ligue 1. Cependant, le dossier semble compliqué alors que le joueur a été condamné le 3 janvier dernier par le tribunal correctionnel de Nice après une publication Instagram à caractère antisémite. Il avait alors décidé de faire appel.

Une bonne deuxième partie de saison en Turquie

Parti à l'Adana Demirspor après presque six saisons passées à l’OGC Nice, Youcef Atal est parvenu à se relancer en Turquie. Arrivé au mois de février, le joueur de 28 ans a joué 11 matchs de Süper Lig et se retrouve également courtisé par le Besiktas et l'AEK Athènes.