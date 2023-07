Coup de théâtre, l’OM veut lâcher une star

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dimitri Payet n'est pas certain de rester à Marseille la saison prochaine. A un an de la fin de son contrat, l'international français serait poussé vers la sortie par ses dirigeants, qui ont pris contact avec plusieurs équipes. Hasard ou pas, certains médias turcs avaient évoqué, il y a quelques jours, un possible départ en Süper Lig.

« J’ai toujours dit que j’arrêterai quand le corps ne suivra plus. Je ne serai pas prêté, je serai là pour ceux qui ont pu en douter. Et encore longtemps, j'espère » avait déclaré, il y a quelques jours, Dimitri Payet. Mais lié à l'OM jusqu'en 2024, le joueur de 36 ans pourrait poursuivre sa carrière loin de Marseille.

« Le club souhaite absolument le faire partir »

Selon une source proche du club, l'OM ferait le nécessaire pour le vendre lors de ce mercato. « Dimitri veut rester, mais le club souhaite absolument le faire partir. L’OM lui-même prend l’initiative de contacter d’autres clubs pour mettre en avant le joueur » a-t-elle confié dans des propos rapportés par Team Football.

Un départ en Turquie évoqué

Selon toute vraisemblance, quelques clubs turcs auraient été contactés par l'OM. Et certains ne restent pas insensibles à cette proposition. Récemment, il a été question d'un accord entre Dimitri Payet et Pendikspor. Affaire à suivre...