Mercato : L’OM va frapper fort, il annonce du lourd en direct

Très discret depuis l’ouverture du mercato, l’OM ça toutefois devoir s’activer dans les prochains jours. Et pour cause, les barrages de Ligue des champions approchent et Marcelino souhaite voir des recrues le plus rapidement possible. Cela tombe bien puisque des mouvements sont attendus dans le courant de la semaine.

Habituellement très actif sur le marché des transferts, l’OM n’a pour le moment enregistré qu’un seul transfert, à savoir celui de Geoffrey Kondogbia. Une situation inquiétante alors que le club phocéen va rapidement voir se profiler le barrage de Ligue des Champions. Mais pour Jonatan MacHardy, ça va rapidement bouger.

Un amoureux de l’OM fait le forcing pour son transfert https://t.co/2unOEsmUtk pic.twitter.com/93zM4U3VC0 — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Ça va bouger à l’OM

« Il y a quelques semaines, je n’étais pas forcément très inquiet. On avait alors le temps de voir et tout dépendait forcément de la prolongation ou pas d’Alexis Sanchez. Malheureusement, en ayant suivi la conférence de presse de présentation de Marcelino, Longoria et Ribalta, il va falloir commencer à envisager la vie sans Alexis, le meilleur joueur de la saison dernière et peut-être des 15 dernières années », lance le consultant RMC au micro de l’ After Foot avant de se projeter sur les prochains jours du mercato.

«On va avoir une grosse semaine en terme de recrue»