PSG : Incroyable, il avait annoncé le fiasco Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine rupture avec la direction du PSG depuis qu’il lui a signifié qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation de contrat, Kylian Mbappé affole le mercato. Une situation délicate pour les deux parties, et qu’un certain Zlatan Ibrahimovic avait annoncé bien à l’avance, en novembre dernier.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est la rupture ! L’attaquant français à fait savoir début juin par courrier à sa direction qu’il ne prolongerait pas son contrat, et il semble donc déjà promis à un départ libre en 2024. Un scénario que refuse d’envisager le PSG, pour qui l’hypothèse d’un départ de Mbappé sans percevoir la moindre indemnité de transfert serait une catastrophe sur le plan économique.

PSG : Incroyable, Mbappé a concrétisé un énorme transfert ! https://t.co/wamUXyZ3bX pic.twitter.com/1AiirYN3be — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Ibrahimovic avait tout vu pour Mbappé

En novembre dernier, au micro de Canal +, Zlatan Ibrahimovic avait évoqué la prolongation de contrat XXL de Kylian Mbappé et avait vu le malaise venir pour l’attaquant star du PSG : « S’il a fait le bon choix pour lui ? Non. Pour le PSG ? Oui. Pourquoi pas pour lui ? Parce qu’il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n’es jamais plus grand qu’un club. Mais quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l’argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D’une chose, ils en deviennent une autre. Et c’est ça le problème. C’est là que tu perds ton autodiscipline et qui tu es », lâchait Ibrahimovic.

Le clan Mbappé également pointé du doigt