C’est confirmé, le RC Lens a échappé à la catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis son arrivée au RC Lens, le travail de Franck Haise est grandement salué. Il faut dire qu’en seulement trois ans, il emmené les Sang-et-Or de la Ligue 2 à la Ligue des champions. Par conséquent, plusieurs clubs sont venus aux renseignements pour le technicien français. Franck Haise confirme d’ailleurs avoir reçu des propositions.

Qualifié pour la Ligue des champions, le RC Lens sort d’une magnifique saison. Sans surprise, Franck Haise a donc été convoité et il avait même laissé planer le doute sur son avenir en fin de saison. Néanmoins, il affirme son intention de rester, tout en confirmant avoir été convoité.

Un transfert légendaire prend forme, le RC Lens passe à l’action https://t.co/NuqLvBadit pic.twitter.com/TpbobRQhsi — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Haise aurait pu quitter le RC Lens

« Je n'ai pas dit que je partirais (il est sous contrat jusqu'en 2027), mais il était légitime que je me pose avec ma direction. Je voulais être sûr qu'on continue à être alignés. Je n'ai pas demandé de garanties, ce n'était pas un délire de dire "il faut garder lui et lui", je suis aussi manager général donc je sais qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Il était question de la façon dont on voit les prochaines années », confie le manager du RC Lens pour France Football , avant de poursuivre.

«Il y a eu des sollicitations»