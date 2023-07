Surprise, il débarque au PSG et vend la mèche pour le transfert de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En feu sur le mercato, le PSG vient d’officialiser une cinquième recrue avec la signature de Lucas Hernandez qui retrouve certains compatriotes à Paris dont un certain Kylian Mbappé. D’ailleurs, l’ancien défenseur du Bayern Munich a lâché un indice inattendu au sujet du capitaine des Bleus, en laissant sous entendre qu’ils évolueraient ensemble la saison prochaine.

Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Kang In-Lee, le PSG tient sa cinquième recrue officielle à savoir Lucas Hernandez. Et pour sa première interview en tant que joueur du club de la capitale, l’international français s’est notamment prononcé sur ses retrouvailles avec Kylian Mbappé au cœur de toutes les spéculations pour son avenir. Et Lucas Hernandez vend la mèche.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Lucas Hernández.Le défenseur international français a signé un contrat de cinq ans avec le Club.🔴 #WelcomeHernández 🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 9, 2023

Hernandez se projette avec Mbappé

« Mbappé et Kimpembe ? Je les connais très bien, ce sont des amis. J’ai beaucoup échangé avec Kylian ces temps-ci concernant mon transfert au PSG. Et voilà je suis très content d’être ici désormais. Comme je l’ai dit à Kylian et à Presnel, j’espère qu’on va soulever beaucoup de beaux titres ensemble au PSG », lance le nouveau défenseur du PSG sur le site officiel du club de la capitale avant d’afficher ses ambitions à Paris.

«J'ai toujours voulu venir ici»