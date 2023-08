Coup de théâtre, le PSG a tout prévu pour Mbappé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait toujours la possibilité de changer de club cet été. Selon la presse espagnole, le club de la capitale serait prêt à accepter de vendre son numéro 7 en cas de bonne offre d'ici la fin du mercato. D'où sa volonté de recruter à la fois Randal Kolo Muani et Bradley Barcola.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Toutefois, le numéro 7 parisien a fait savoir à sa direction - par le biais d'une lettre - qu'il n'allait pas activer la clause pour rempiler jusqu'au 30 juin 2025. Comme l'a laissé entendre Kylian Mbappé, il prévoyait de quitter le PSG librement et gratuitement lors de l'été 2024.

Mbappé vendu par le PSG en cas de bonne offre ?

Refusant catégoriquement de laisser filer son meilleur joueur pour 0€ dans un an, le PSG a décidé de la placer sur le marché et de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique. Une manière de mettre la pression sur Kylian Mbappé, en la poussant à prolonger ou à accepter une vente lors de ce mercato estival. Et alors que ses dernières discussions avec le PSG ont été positives, la superstar de 24 ans a finalement été sortie du loft par sa direction. Malgré tout, Kylian Mbappé ne serait pas assuré de rester à Paris en 2023-2024.

Kolo Muani et Barcola pour oublier Mbappé ?