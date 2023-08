PSG : Arrivée imminente à Paris, il fait le forcing pour son transfert

Axel Cornic

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato estival et le Paris Saint-Germain semble vouloir boucler un dernier gros coup en attaque, avec Randal Kolo Muani. Révélation de la saison en Bundesliga avec Francfort, l’attaquant de 24 ans souhaiterait poursuivre sa carrière au PSG et pousserait pour pouvoir rejoindre au plus vite Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, ses coéquipiers en équipe de France.

On a pu voir un nouveau trio à l’œuvre au PSG avec Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Mais un nouvel acteur pourrait venir se faire une place dans l’attaque parisienne, puisque le transfert de Randal Kolo Muani semble se jouer en ce moment même.

Le mercato est relancé pour cette star du PSG https://t.co/4qKBz8K0O6 pic.twitter.com/uuio2FwPkG — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

Le PSG prêt à monter jusqu’à 80M€

L’Equipe a récemment annoncé que le PSG aurait formulé une offre de 70M€ pour l’international français, que Francfort aurait finalement refusé. Pas de quoi refroidir le club de la capitale, puisque Le Parisien évoque de son côté une nouvelle offre autour de 80M€, qui pourrait faire sauter le verrou allemand.

Kolo Muani était à Paris