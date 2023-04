Coup de théâtre au PSG, Mourinho va donner sa réponse

Pierrick Levallet

Si Christophe Galtier a toujours la confiance de ses dirigeants, certains noms circulent néanmoins pour sa succession sur le banc du PSG. Celui de José Mourinho revient assez souvent, l'entraîneur de l'AS Roma étant sous contrat jusqu'en juin 2024. D'ailleurs, le Special One devra trancher très prochainement pour son avenir, le club romain attendant sa réponse.

Quel sort est réservé à Christophe Galtier pour la saison prochaine ? Pour sa première année au PSG, l’entraîneur français a connu une saison agitée. Le technicien de 56 ans a été tourmenté par quelques polémiques en plus de ne pas avoir convaincu son monde sur le plan sportif. Malgré tout, Le10Sport.com peut vous confirmer que la direction parisienne lui fait toujours confiance. Mais les rumeurs fusent tout de même autour de l’avenir de Christophe Galtier.

Zidane, Conte, Mourinho... Du beau monde annoncé pour remplacer Galtier au PSG

D’autres entraîneurs sont notamment annoncés pour lui succéder sur le banc du PSG. Zinédine Zidane, Antonio Conte ou encore José Mourinho ont été évoqués jusqu’à présent. Le Special One , sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Roma, voit son avenir être plutôt incertain du côté de la capitale italienne. Le Portugais est également vu comme l’homme idéal pour redresser la barre au PSG. La formation parisienne devrait d’ailleurs savoir à quoi s’en tenir avec lui d’ici quelques semaines.

Mourinho va devoir trancher