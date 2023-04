Mourinho - PSG : Un plan machiavélique est révélé

Thomas Bourseau

Pour éventuellement remplacer Christophe Galtier, la presse s’enflamme et cite bien des noms pour le banc de touche du PSG la saison prochaine. Pour ce qui est de José Mourinho, The Special One semble avoir un plan bien spécial… Explications.

A chaque conférence de presse, Christophe Galtier est catégorique face aux journalistes : il sera de la partie la saison prochaine et bel et bien sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. Et ce, bien que divers médias affirment que ça chauffe en coulisse pour la succession de l’entraîneur du PSG, sous contrat jusqu’en juin 2024. Divers noms circulent dans la presse dont celui de José Mourinho.

Mourinho serait distant depuis toutes ces années avec le PSG…

Foot Mercato révélait même dernièrement que José Mourinho serait prêt à quitter la Roma cet été, donc à une année de l’expiration de son contrat, si cela lui permettait de rebondir au PSG ou de revenir à Chelsea. Néanmoins, les Blues devraient nommer Mauricio Pochettino. Et pour ce qui est du PSG, Mourinho jouerait à un jeu bien spécial.

...afin de potentiellement rafler le jackpot