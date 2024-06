Conceiçao fait paniquer l'OM, catastrophe à venir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tout devait aller très vite. L'OM avait effectivement prévu d'annoncer le nom de son nouvel entraîneur seulement quelques jours après la fin de la saison. Mais voilà, cela fait désormais quasiment trois semaines que le championnat a pris fin, et le nom du successeur de Jean-Louis Gasset se fait toujours attendre. Priorité de Pablo Longoria, Sergio Conceiçao fait durer le suspens. Au point de recaler l'OM ?

C'est le dossier chaud de l'OM. Après avoir choisi Jean-Louis Gasset pour remplacer Gennaro Gattuso en février dernier, le club phocéen savait que c'était un choix sur le cours terme et que l'intérim du technicien français prendrait fin à l'issue de la saison. Pablo Longoria avait donc le temps d'anticiper afin de dénicher un nouvel entraîneur. Et pourtant, après avoir vu Paulo Fonseca s'engager avec l'AC Milan, l'OM n'a toujours pas d'entraîneur pour la saison prochaine.

Mercato : Surprise en vue pour le nouvel entraîneur de l’OM ? https://t.co/WDwWGAPMLS pic.twitter.com/v6eDlQMZCy — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

Conceiçao fait patienter l'OM

Désormais, la priorité de l'OM se nomme Sergio Conceiçao. Mais ce dossier semble également s'enliser. Et pour cause, bien qu'il ne soit officiellement plus l'entraîneur du FC Porto, son départ ayant été officialisé, les discussions avec Pablo Longoria ne se sont pas accélérées pour autant. Résultat, l'inquiétude commencerait à gagner la direction marseillaise selon RMC Sport , qui ajoute que dans les bureaux du club phocéen, on commence sérieusement à s'impatienter. Il faut dire qu'il devient désormais urgent de trouver un nouvel entraîneur sur un marché de moins en moins fourni. La situation devient donc inquiétante.

Des plans B activés en urgence ?