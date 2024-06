Mercato : Le grand projet de l’OM court à la catastrophe ?

Thomas Bourseau

Ironie du sort, Igor Tudor serait susceptible d’à nouveau planter l’OM. Parti en fin de saison dernière, le technicien croate a abandonné son poste d’entraîneur à la Lazio. Ce qui pourrait avoir d’énormes répercussions dans la quête de l’Olympique de Marseille de son nouveau coach. En effet, Sergio Conceiçao deviendrait une sérieuse option pour le club romain…

L’OM se dirigerait-il vers une nouvelle désillusion ? En avril dernier, le10sport.com vous dévoilait en exclusivité que Pablo Longoria insistait en coulisses pour que Paulo Fonseca devienne le successeur de Jean-Louis Gasset sur le banc de touche de l’OM. D’ailleurs, le 18 juin 2023, le10sport.com vous confiait déjà que le président de l’Olympique de Marseille avait fait du coach portugais alors en poste au LOSC sa priorité pour remplacer Igor Tudor.

La démission de Tudor à la Lazio va faire mal à l’OM ?

Et ce même Igor Tudor devrait indirectement causer des problèmes à l’OM. Le président Longoria a changé son fusil d’épaule puisque Paulo Fonseca se rapprocherait de jour en jour de l’AC Milan. En ce sens, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Sergio Conceiçao avec un rendez-vous au sommet entre les parties concernées courant mai comme révélé par le10sport.com. Cependant, aucun document n’a été signé pour sa venue à l’OM si l’on en croit les informations de la Gazzetta dello Sport. Et ces dernières heures, Igor Tudor a déposé sa démission à la Lazio.

Sergio Conceiçao prêt à prendre les rênes de la Lazio ?