Conceição à l’OM, un homme peut tout gâcher

Axel Cornic

Libéré par le FC Porto, Sérgio Conceição est selon nos informations la nouvelle priorité de l’Olympique de Marseille, qui se cherche toujours un entraineur. Mais les échanges ne vont pas aussi vite qu’aimerait Pablo Longoria et un nouvel acteur a fait irruption dans ce dossier tout récemment, puisque la Lazio cherche un coach pour remplacer Igor Tudor.

L’OM est à fond sur la filière portugaise. Après avoir approché Paulo Fonseca, qui a décidé de rejoindre l’AC Milan, le président Pablo Longoria a choisi Sérgio Conceição comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Mais si un accord est encore possible, ce dossier ne semble pas vraiment sourire aux Marseillais pour le moment.

Mercato : L'OM veut boucler un départ surprise https://t.co/8tnMIeb2x0 pic.twitter.com/0ROFU11CFF — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

L’OM n’a plus le temps

Car Conceição, qui a été récemment libéré par le FC Porto, ne semble pas du tout pressé de prendre une décision. Bien au contraire, puisque selon RMC Sport il souhaiterait prendre le temps de la réflexion et ne serait pas totalement convaincu par le projet que lui aurait présenté l’OM.

Lotito veut Conceição