Cette clause qui va plomber le mercato de l’ASSE !

En parvenant à se hisser en Ligue 1, Olivier Dall'Oglio est parvenu à arracher sa prolongation. Son contrat prévoyait une prolongation automatique d'un an en cas de montée, ce qu'il est parvenu à faire. Une clause présente dans le contrat de plusieurs joueurs. Sauf que certains d'entre eux n'ont pas le niveau pour évoluer dans l'élite la saison prochaine.

L'ASSE est passée du cauchemar au rêve. Barragiste, le club stéphanois est parvenu à vaincre Rodez et le FC Metz pour accéder à la Ligue 1. Et pour couronner le tout, la formation est passée sous pavillon canadien. Le groupe Kilmer Sports Ventures a pris le contrôle de l'ASSE et a déjà acté une décision forte pour la saison prochaine.

Dall'Oglio va rester en place

Comme annoncé par le 10Sport.com, Ivan Gazidis, nouveau patron de l'ASSE, a conforté Olivier Dall'Oglio à son poste. Son contrat prévoyait, de toute manière, une prolongation automatique d'un an en cas de montée. Le coach stéphanois est désormais lié auix Verts jusqu'en 2025.

L'ASSE face à un problème majeur