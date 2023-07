C’est le transfert de l’été, le PSG a un énorme joker

Axel Cornic

Si dans l’axe de l’attaque le Paris Saint-Germain cherche toujours son bonheur, l’identité de l’ailier droit pisté par Luis Campos ne fait plus aucun doute. Après Marco Asensio, sont l’arrivée devrait être bientôt officialisée, c’est Bernard Silva qui est dans le viseur du club parisien selon nos informations. Et ça tombe bien, puisque l’ancien de l’AS Monaco ne dirait pas non à un retour en France.

Il a tout de la recrue parfaite pour le PSG. Cadre de Pep Guardiola à Manchester City et passeur au talent indéniable, Bernardo Silva et l’une des grandes priorités du mercato parisien. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le PSG va bientôt formuler une offre, avec le Portugais qui retrouverait donc son ancien coéquipier Kylian Mbappé.

Guardiola veut plomber les chances du PSG

Le problème, c’est que Manchester City n’est pas vraiment disposé à laisser filer Bernardo Silva. Selon Le Parisien , cela serait notamment le cas de Pep Guardiola, qui mettrait une énorme pression sur ses dirigeants afin de ne pas voir son joueur rejoindre le PSG cet été.

Bernardo Silva n’aurait d’yeux que pour le PSG

Pourtant, le principal intéressé ne dirait pas non. D’après les informations du quotidien parisien, Bernardo Silva souhaiterait clairement rejoindre le PSG. Cela serait lié à la présence de Campos et de Mbappé à Paris, mais surtout à sa situation familiale, puisque ses proches n’aimeraient pas du tout la vie à Manchester.