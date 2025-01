C'est confirmé, le PSG va boucler un autre transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus est toujours bloqué, le PSG est à la recherche d’une solution pour lui permettre de disputer la deuxième partie de la saison en Serie A. Cher Ndour, actuellement prêté à Besiktas, pourrait être vendu définitivement et en ce sens, le milieu de 20 ans a de nombreux prétendants en Italie.

Après avoir accueilli Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pensait avoir réussi à trouver une porte de sortie à Randal Kolo Muani. Ce dernier a même passé sa visite médicale et signé son contrat avec la Juventus, où il doit être prêté jusqu'à la fin de la saison, mais Paris a déjà atteint le quota maximum de joueurs prêtés à l’étranger.

Le PSG frappe fort avec Kvaratskhelia à 90M€ ! Naples se retrouve déjà en quête d'un remplaçant. 🔥 https://t.co/VD8Oe4iaVv — le10sport (@le10sport) January 18, 2025

Ndour plaît à Bologne

Pour pouvoir valider le départ de Randal Kolo Muani à la Juventus, le PSG doit donc rappeler un de ses joueurs prêté ou réussir à en vendre un. En ce sens, c’est Cher Ndour qui pourrait débloquer la situation de l'international français. Comme indiqué par Le Parisien, Bologne est intéressé par le milieu de 20 ans, actuellement prêté à Besiktas.

Deux autres clubs italiens intéressé par Ndour

Ce que confirme Foot Mercato, qui ajoute qu’en plus de Bologne, d’autres clubs italiens sont également sur la piste de Cher Ndour. C’est le cas du Torino, en cas d’échec dans le dossier Cesare Casadei (Chelsea). Parme a observé le joueur du PSG à plusieurs reprises ces derniers mois et est une autre destination possible. Ce qui n’est en revanche plus le cas de Côme, intéressé l’été dernier.