Mercato : L'annonce d'Angleterre qui risque de mettre le feu à l'OM !

Thomas Bourseau

Elye Wahi pourrait-il répondre à l'appel de Londres ? En difficulté sportive à l'OM, la recrue estivale serait susceptible de se relancer en prêt sec ou avec option d'achat à West Ham, particulièrement intéressé. En raison des blessures de Bukayo Saka et de Gabriel Jesus, Arsenal s'intéresserait au cas Wahi selon la presse étrangère. Et son entraîneur Mikel Arteta a confirmé son souhait de voir débarquer du sang neuf cet hiver dans ce secteur de jeu.

Pablo Longoria se montrait clair le 18 décembre dernier en conférence de presse de mi-saison : il était alors hors de question de se séparer d'Elye Wahi cet hiver, soit seulement six mois après son transfert du RC Lens pour 25M€ et 5M€ de bonus. Et ce, malgré l'acclimatation qui est tout sauf express de l'attaquant français de 22 ans à l'Olympique de Marseille.

Elye Wahi prêt à quitter l'OM ? ⏳ La surprise pourrait venir d'un prêt à l'étranger, et Roberto De Zerbi n'a pas fermé la porte…

➡️ https://t.co/mkcfnZ470j pic.twitter.com/aIrLkMLaW9 — le10sport (@le10sport) January 18, 2025

Wahi affole l'Angleterre à West Ham... et à Arsenal ?

Cependant, cette semaine, le feuilleton Elye Wahi a considérablement animé l'actualité mercato de l'OM. A commencer par les intérêts de West Ham et de Galatasaray dans le cadre d'un éventuel prêt jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. L'Equipe rapportait que si Wahi faisait part d'une quelconque velléité de départ, l'OM accepterait de revenir sur sa position initiale et de négocier le départ d'Elye Wahi. En parallèle, Arsenal a, après la déchirure des ischio-jambiers de Bukayo Saka fin décembre, a vu Gabriel Jesus sortir sur civière en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche.

«Nous avons perdu deux joueurs importants pour nous en attaque et nous avons besoin de soutien à ce niveau»

L'occasion pour Arsenal de se pencher sur la situation d'Elye Wahi selon CaughtOffside pour un prêt jusqu'à la fin de la saison. Et ce n'est pas Mikel Arteta qui a nié cette tendance vendredi.

« Pour l'instant, nous ne les avons pas. Nous essayons activement de trouver la meilleure solution possible, mais nous devrons attendre et voir ce que nous pouvons faire. Le profil que nous recherchons ? Ce n'est pas un sujet que je vais aborder ici. Il est évident que nous avons perdu deux joueurs importants pour nous en attaque et nous avons besoin de soutien à ce niveau ». a confié l'entraîneur d'Arsenal en conférence de presse. Reste à savoir si la recrue en question sera Elye Wahi.